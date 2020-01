Naukowcy odkryli minerał dużo starszy od Ziemi i Słońca. Ma ponad 7 miliardów lat

Słońce ma ponad 4,6 miliarda lat, a Ziemia jest od niego niewiele młodsza. Wtedy rozpoczęło się powstawanie i ewolucja Układu Słonecznego. A tymczasem, na naszej planecie znaleziono minerał datowany na nawet 7 miliardów lat, jak to w ogóle możliwe?

Naukowcy odkryli najstarszy dotąd znany minerał na Ziemi. Jest dużo starszy od naszej planety, a dotarł na nią zaledwie... 50 lat temu. 28 września 1969 kosmiczna skała rozbiła się o powierzchnię w stanie Victoria w Australii. I zawierała materię przedsłoneczną, której nigdy wcześniej na Ziemi nie wykryto. Wyniki badań opublikowano w Proceedings of the National Academy of Sciences.