Niektóre mikroorganizmy jelitowe też lubią kawę

To, co spożywamy, wpływa na nasz mikrobiom jelitowy, czyli społeczność mikroorganizmów żyjących w przewodzie pokarmowym. Jednak nadal nie do końca wiadomo, które pokarmy sprzyjają zdrowemu mikrobiomowi, a które są dla niego szkodliwe. W niedawnych badaniach naukowcy odkryli, że osoby regularnie pijące kawę mają znacznie więcej pewnego rodzaju bakterii jelitowych niż osoby, które jej nie piją, co może się wiązać z korzyściami zdrowotnymi.