Naukowcy mają dowód. Biblijne wydarzenie naprawdę miało miejsce

Badacze naukowi są zdania, że ok. 2,8 tysiąca lat temu, Miasto Dawida, znane również jako Jerozolima, mogło doświadczyć potężnego trzęsienia ziemi. Wspomnienia o tym wydarzeniu można znaleźć w biblijnych Księgach Amosa i Zachariasza, jednak do tej pory naukowcy nie mieli na ręku dowodów, które by potwierdzały te opisy.