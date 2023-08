Analizy DNA rzucają nowe światło na Machu Picchu. To było kosmopolityczne miasto

Inkowie panowali nad rozległymi terenami w Ameryce Południowej od początku XV do połowy XVI wieku. Ponad 100 lat przed hiszpańską inwazją społeczność zbudowała ogromny pałac wysoko w górach południowego Peru - Machu Picchu. Naukowcy przypuszczają, że był to projekt inkaskiego cesarza Pachacuti, który rządził od 1438 do 1471 r.