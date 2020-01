Naukowcy bliscy przełomowego odkrycia. Plastik już wkrótce może zostać zastąpiony

Polscy naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pracują nad stworzeniem roślinnego biopolimeru z kukurydzy, który mógłby zastąpić plastik. Materiał miałby się rozkładać około roku.

- Przełomowe jest to, że staramy się zmieniać skład, a tym samym właściwości tych materiałów, wykorzystując tylko i wyłącznie surowce odnawialne. Dzięki temu istnieją szanse na to, aby opakowania rozkładały się jak najkrócej" - mówi PAP dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz.

- Chcielibyśmy, aby nasz materiał rozkładał się w rok, nie potrzebując do tego specyficznych warunków i aby cykl jego życia kończył się na możliwości przereagowania jedynie do prostych związków, np. dwutlenku węgla i wody - dodała badaczka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kobieta zaznaczyła, że chodzi o stworzenie materiału, który mógłby zostać wykorzystany przede wszystkim do produkcji opakowań spożywczych.