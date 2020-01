Naukowcy przedłużyli życie. To tak, jakbyśmy żyli 500 lat

Do pokonania ludzkiej starości jeszcze długa droga, ale dokonania naukowców już mogą imponować. Przedłużyli życie stworzeniom, które normalnie żyją raptem 3-4 tygodnie.



Gdyby przełożyć efekt badań na życie ludzkie, to w "przeliczeniu" na nasze lata udałoby się wydłużyć długość do 400-500 lat. Tylko co nicienie z gatunku Caenorhabditis elegans mają wspólnego z człowiekiem, żeby się takimi porównaniami zajmować?

Oczywiście wciąż jest daleka droga do tego, by człowiek żył znacznie więcej niż choćby sto lat. Ale być może naukowcy pracujący z nicieniami dołożą swoją cegiełkę do tego, by w przyszłości ludzka starość oznaczała coś zupełnie innego, niż obecnie. Na razie musimy szukać "naturalnych" sposobów na wydłużenie życia. Np. oddychanie lepszym powietrzem.