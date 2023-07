Naukowcy alarmują. Problem na całej północnej półkuli

Zrozumienie zmian grubości pokrywy śnieżnej jest bardzo ważne przy omawianiu globalnego bilansu energetycznego. Słowo klucz to tutaj "albedo" śniegu, czyli zdolność do odbijania światła. Niezwykle istotne są właściwości izolacyjne pokrywy śnieżnej wpływające na obniżenie temperatury powierzchniowej. To właśnie one spowalniają postępowanie przemian ziemskiego klimatu. Naukowcy podkreślają, że zmiany w skali regionalnej wpływają finalnie na całe kontynenty.