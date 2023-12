Naturalne nocne niebo nad Polską już nie występuje. Eksperci mówią wprost

Zanieczyszczenie światłem jest wynikiem nieprzemyślanego i nadmiernego oświetlania obiektów. Agnieszka Machnowska ze Stowarzyszenia POLARIS wyjaśnia: "Chcemy oświetlać drogi i ulice, by korzystanie z nich po zmroku było bezpieczne. Używamy światła również do dekoracji budynków i oświetlania reklam. Problem zaczyna się wtedy, gdy zainstalujemy oświetlenie zbyt intensywne, zbyt białe, a do tego kierujące strumień świetlny w zupełnie niepotrzebne miejsca: na fasady i do wnętrz budynków, na trawniki, w korony drzew, a nawet prosto w niebo".