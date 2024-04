NATO wzywane do reakcji. Potrzebna odpowiedź na działania Rosjan

Zakłócenia sygnału GPS mogą skutkować nieprawidłowym pozycjonowaniem, a w konsekwencji zakłamanymi wskazówkami w nawigacji. Dla wielu osób może to stanowić problem w zwykłej nawigacji samochodowej czy aplikacjach taksówkarskich typu Uber bądź Bolt. W przypadku statków dochodzi do znacznie dalej idących konsekwencji, w tym do wyłączania systemu AIS (Automatic Identification System). Utrudnia to ustalenie pochodzenia jednostek, w efekcie czego dochodzi do zjawiska, które Ewa Skoog Haslum nazwała "żeglugą widmo".