NATO potwierdza: myśliwce F-16 i MiG-21 przechwyciły rosyjskie bombowce

Dowództwo Operacji Lotniczych NATO potwierdziło, że w ostatnich dniach doszło do dwóch przechwyceń rosyjskich bombowców przez samoloty należące do Sojuszu. Pierwszy incydent miał miejsce 9 lutego nad Morzem Barentsa. Jak przekazano w komunikacie, decyzję o poderwaniu norweskich F-16 podjęto w momencie, gdy do granicy kraju zaczęły zbliżać się dwa rosyjskie bombowce Tu-160 .

Do kolejnego spotkania rosyjskich bombowców z samolotami NATO doszło dzień później nad Morzem Czarnym. Jak wynika z komunikatu Sojuszu, tym razem doszło do przechwycenia maszyn Tu-22M3 .

Do rosyjskich maszyn poderwano rumuńskie MiG-i 21 oraz tureckie F-16. W pełnej gotowości pozostawały z kolei należące do Bułgarskich Sił Powietrznych MiGi-29. Samoloty obserwowały ruchy bombowców do momentu opuszczenia zagrożonego obszaru, następnie wróciły do swoich baz.