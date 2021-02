Polskie F-16 dostaną drugie życie? MON komentuje

Jak informuje Defence24, polskie F-16 będą poddane modernizacji, dzięki czemu maszyny znów będą mogły zostać przywrócone do służby. Niestety nie wiadomo wiele więcej - nie podano np. informacji na temat tego, w jakim zakresie ani ile Jastrzębi zostanie objętych pracami z uwagi na niejawność tej części PMT.

Poza modernizacją Jastrzębi zakupiono dwie eskadry samolotów 5. generacji F-35A , które będą stanowiły niedługo rdzeń nowoczesnych polskich Sił Powietrznych. Plan Modernizacji Technicznej zakłada również zakupienie "pewnej liczby" F-16C/D, co zostało ogłoszone jeszcze w 2019 roku, ale więcej szczegółów nie znamy do dziś.

Defence24 przypomina, że modernizacja istniejących samolotów mogłaby przedłużyć ich służbę na wiele kolejnych lat - z 8 tys. do 12 tys. godzin w powietrzu. Wiele państw również decyduje się na modernizację F-16 tak, by zwiększyć wartość bojową maszyn, np. podnosząc je do standardu Block 70/72.