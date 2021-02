USA opracują potężną broń. Nowoczesne drony LongShot zmienią zasady walki w powietrzu

Zdaniem specjalistów opracowanie drona zdolnego do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze wiąże się z rewolucją w podniebnej walce. Jeżeli którejś z wyżej wymienionych firm uda się opracować ten nowoczesny pojazd, to będzie on miał znaczący wpływ na zwiększenie skuteczności oraz wydłużenie zasięgu ataku USAF przy jednoczesnej ochronie załogowych samolotów bojowych.