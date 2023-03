NASA zaobserwowała potężne tornado na Słońcu. Miało imponującą wysokość [Wideo]

Dla porównania, najsilniejsze ziemskie tornado pod względem siły wiatru w leju miało prędkość 484 km/h, a jego szerokość wynosiła 1,4 km. Doszło do niego w maju 1999 r. w Oklahomie. Serwis Space.com wyjaśnia, że zaobserwowane 18 marca słoneczne tornado "zapadło się w chmurę namagnesowanego gazu", co doprowadziło do wyrzucenia materii z atmosfery słonecznej do otaczającej przestrzeni kosmicznej. Na szczęście nie miało to wpływu na naszą planetę. Prawdopodobnie "najwyższe tornado" w Układzie Słonecznym można zobaczyć na poniższym nagraniu: