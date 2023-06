NASA zabierze nas na Jowisza? To możliwość dostępna dla każdego z nas

Projekt NASA "Wiadomość w butelce" (ang. Message in a bottle) pozwala wysłać swoje imię i nazwisko na orbitę Jowisza. To po niej będzie poruszała się sonda Europa Clipper, która zbierze informacje o jednym z satelitów planety - Europie. NASA zakłada, że sonda wykona 45 bliskich przelotów nad powierzchnią Europy i zbliży się do niego nawet na odległość 25 km. Każdy przelot odbędzie się nad inną częścią księżyca, aby zbadać jak największą jego część.

Wspomniana sonda jest największą, jaką NASA do tej pory opracowała do realizacji misji planetarnej. Urządzenie będzie miało ok. 5 metrów wysokości, po rozłożeniu macierzy rozciągnie się na szerokość ponad 30 metrów, a jego masa (bez paliwa umieszczonego w zbiornikach) wyniesie 3241 kg. Sonda zostanie wyposażona m.in. w masywne panele słoneczne i anteny radarowe, a strategiczna elektronika i jej ładunek zostaną umieszczone w specjalnym schowku, wykonanym z tytanu i aluminium. NASA zaprojektowała go, aby chronił kluczowe elementy przed promieniowaniem i zapobiegał ich szybkiej degradacji.