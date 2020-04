NASA wybrała nazwę dla helikoptera. "Ingenuity" poleci w tym roku na Marsa

Ingenuity (ang. pomysłowość), nazwa wymyślona przez Vaneezę Rupani wygrała w konkursie NASA . To imię będzie nosić ważący 1,8 kg śmigłowiec, napędzany energią słoneczną. O nadaniu oficjalnej nazwy dla helikoptera poinformowano w komunikacie prasowym w środę, 29 kwietnia.

Vaneeza Rupani jest uczennicą Tuscaloosa County High School w Northport. Była jedną z 28 000 osób, zgłaszających się go konkursu "Name the Rover" NASA, dla uczniów K-12 w całych Stanach Zjednoczonych.