Jurij Borysow podczas swojego pierwszego spotkania na nowym stanowisku z rosyjskim prezydentem ogłosił, że Rosja odetnie się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po 2024 roku. Stany Zjednoczone miały nadzieję, że współpraca będzie trwała przynajmniej do 2030 roku, ale Rosja już w przeszłości wielokrotnie wyrażała wątpliwości co do takiej możliwości, tym bardziej w obliczu sankcji nałożonych na ten kraj po zaatakowaniu Ukrainy.