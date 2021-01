NASA uruchomi potężną rakietę SLS. Znamy datę

NASA ogłosiła, że w niedzielę 17 stycznia odbędzie się ostatni, a zarazem najważniejszy test rakiety Space Launch System na etapie Green Run. Próba "gorącego ognia" to ósmy test z tej serii. Poprzedni miał miejsce 20 grudnia 2020 roku. Wtedy to po raz pierwszy do silników RS-25 podłączone zostało kriogeniczne płynne paliwo. Podczas siódmego testu sprawdzano wytrzymałość całej struktury, testowano oprogramowanie, komputery i awionikę, a także wszystkie elementy systemu.