NASA: To największy wybuch we wszechświecie, jaki udało się zarejestrować [Zdjęcia]

Astronomowie zarejestrowali kosmiczny wybuch, którzy wykracza poza wszystko, co do tej pory widzieli. Ogromna eksplozja rozerwała "serce" odległej gromady, uwalniając około pięć razy więcej energii niż poprzedni rekordzista.

Chociaż czarne dziury kojarzone są przede wszystkim z przyciąganiem materii, to zdarza się również, że zamiast tego "wypluwają" ją na zewnątrz. Materia uderzając w otaczające ją obiekty - wybucha.

Autorka badań Simona Giacintucci z Naval Research Laboratory w Waszyngtonie zobrazowała zjawisko porównując je do ogromnego krateru powstałego po wybuchu na Ziemi. Przyznała, że taki krater mógłby zmieścić 15 galaktyk Drogi Mlecznej obok siebie. Naukowcy obliczyli, że jest to siła ok. 5 x 10 ^ 54 dżuli energii. Dla porównania całkowite globalne zużycie energii przez ludzkość każdego roku wynosi około 6 x 10 ^ 20 dżuli.