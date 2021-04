Sensacyjne odkrycie NASA na Grenlandii. Jest gorzej niż zakładano

Celem misji jest próba zrozumienia złożonych procesów, które widoczne są nie tylko gołym okiem, jak lód wpadający do wody, ale również tego, co dzieje się pod pokrywą lodową Grenlandii .

"Struktury przypominają lej krasowy. Otwory te "połykają wodę" z powierzchni i kierują ją do podłoża skalnego u podstawy lodu" - czytamy na stronie NASA. To z kolei oznacza, że woda dociera do podstawy bryły lądowej powodując nie tylko topnienie, ale napędzając lodowiec i zbliżając tym samym do Oceanu Arktycznego. Cały proce ma przypominać utratę przyczepności opon w samochodzie na mokrej nawierzchni.