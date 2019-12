NASA rozpoczyna montaż supersonicznego X-59. To będzie następca Concorde'ów

Nadchodzą następcy Concorde'ów. Na zlecenie NASA Lockheed Martin rozpoczyna montaż pierwszego samolotu doświadczalnego X-59. Ma być zbudowany w technologii QueSST, umożliwiającej cichsze przekroczenie bariery dźwięku.

Lockheed Martin na zlecenie NASA buduje naddźwiękowy samolot X-59 QueSST

Dystans między Warszawą a Nowym Jorkiem wynosi 6850 km, więc X-59 będzie w stanie go przebyć w zaledwie 4,5 godziny . Oczywiście wliczając obniżenie prędkości podczas sekwencji lądowania i start samolotu, trwałoby to delikatnie dłużej.

Kiedy X-59 wzniesie się w powietrze?

Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem to i tak będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Nawet jeżeli w 2021 roku pierwsze loty testowe zostaną uznane za sukces, to X-59 będzie nadal testowy. Następnie, zanim powstaną pierwsze pasażerskie samoloty, które zostaną również zatwierdzone, może potrwać nawet kilkanaście lat.

QueSST będzie mieć zastosowanie także w przemyśle militarnym? Niewykluczone

Ograniczenia nałożone na samoloty pasażerskie nie zostały nałożone samolotom bojowym. Stąd od czasu do czasu możecie usłyszeć nagły, niepokojący wręcz huk. Prawdopodobnie winowajcami będą latające nad Polską myśliwce F-16 lub MiG-29, należące do Sił Powietrznych RP.

Pojawiły się już spekulacje, iż technologia wykorzystywana przez X-59 ma wcale nie posłużyć do budowy samolotów pasażerskich. Niektórzy twierdzą, że amerykanie mogą chcieć wykorzystać wynalazek Lockheed Martin do celów militarnych - opracowania cichszych samolotów bojowych. I nikogo nie powinno to dziwić, w końcu pierwsze testy QueSST zostały dokonane na maszynach stworzonych do walki - F/A 18 Hornet.