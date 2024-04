NASA pomoże szukać potwora z Loch Ness? Padła nietypowa propozycja

"Mamy nadzieję, że łowcy Nessie z całego świata pomogą nam nawiązać kontakt z ludźmi z NASA. Liczymy na to, że za pomocą mediów społecznościowych uda nam się dotrzeć do nich. Zwróciliśmy się również do brytyjskich uniwersytetów. Mamy nadzieję, że eksperci z NASA będą w stanie wykorzystać zaawansowaną technologię obrazowania do skanowania jeziora. Musielibyśmy jednak usiąść i porozmawiać z nimi o tym, jak tę technologię tu sprowadzić" - powiedziała Aimee Todd z Loch Ness Centre.