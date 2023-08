Poszukiwania potwora z Loch Ness zakończone. Zespół zdradził kilka szczegółów

Potwór z Loch Ness to zagadka, która od blisko 90 lat wzbudza ciekawość ludzi z całego świata. Podobnie jak w przypadku Wielkiej Stopy , czy Yeti'ego do tej pory nie udało się w naukowy sposób potwierdzić jego istnienia. Wszystkie historie dotyczące Nessie, mającego zamieszkiwać szkockie jezioro Loch Ness, opierają się na relacjach rzekomych świadków. Naukowcy uważają, że istniejąca dokumentacja oraz dowody na istnienie potwora o długości sięgającej nawet 10 metrów, są nieprzekonujące.

Nie wszyscy zgadzają się z tymi twierdzeniami. Co więcej, próbują znaleźć potwierdzenie, że Nessie faktycznie ukrywa się pod powierzchnią Loch Ness. Z tego też powodu fani legendy o tajemniczym stworzeniu zorganizowali największe od 50 lat jego poszukiwania. Odbyły się pod kierownictwem członków ochotniczego zespołu badawczego Loch Ness Exploration w dniach 26-27 sierpnia. Zaangażowany w nie zespół, składający się z ok. 200 osób, nie ujawnia na razie efektów swoich prac. Jak jednak donosi serwis BBC, ujawniono kilka szczegółów z polowania na Nessie .

Zespół zaangażowany w poszukiwania potwora z Loch Ness wykorzystał też hydrofon. Jest to urządzenie hydroakustyczne, wykorzystywane do odbioru i rejestrowania fal akustycznych rozchodzących się w wodzie. Jego działanie można porównać do podwodnego mikrofonu. Hydrofon przekształca fale akustyczne na sygnały elektryczne. Obecnie jest wykorzystywany np. do rejestrowania dźwięków wydawanych przez wieloryby.