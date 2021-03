NASA pokazała diabełki pyłowe na Marsie. Nowe zdjęcia łazika Perseverance [Wideo]

Diabełki pyłowe (ang. dust devil) to ciekawe zjawisko, które przypomina niewielki wir powietrza, niezwiązany ze zjawiskami burzowymi. Najczęściej możemy go zaobserwować w postaci kolumny pyłu i odłamków w czasie słonecznej pogody.

To zjawisko jest często obserwowane na pustyniach i stepach na Ziemi. I chociaż nie są to pierwsze tego typu obserwacje na Marsie, to po raz pierwszy mamy okazję oglądać je w kraterze Jezero. NASA udostępniła poklatkowy film, na którym możemy zobaczyć przemieszczającego się diabełka pyłowego.