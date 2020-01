WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości Karolina Modzelewska 30 min. temu NASA: Muskularne myszy wróciły z kosmosu. Uczestniczyły w ważnym eksperymencie We wtorek kapsuła SpaceX Dragon powróciła na Ziemię po pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wylądowała na Oceanie Spokojnym. Na jej pokładzie znajdowało się 40 myszy, które uczestniczyły w istotnym eksperymencie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Myszy przebywały na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (East News, Fot: Stuart Wilson) Kapsuła SpaceX Dragon dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną 8 grudnia 2019 roku w ramach Rodent Research-19 – eksperymentu mającego na celu lepsze zrozumienie wpływu mikrograwitacji na utratę mięśni i kości u astronautów. NASA wysłała myszy w kosmos Na jej pokładzie znajdowało się 40 myszy. 8 z nich zostało poddanych modyfikacjom genetycznym, na skutek których gryzonie posiadały prawie dwukrotnie większą masę mięśniową niż przeciętne osobniki. Dodatkowo kilka myszy otrzymało lek oddziałujący na miostatynę, czyli na białko odpowiedzialne za ograniczenie rozwoju mięśni. Muskularne myszy i ich towarzysze powrócili na Ziemię we wtorek (07.01.2020 roku), więc naukowcy mogą rozpocząć szczegółowe badania nad gryzoniami. Badacze z NASA będą szukać sposobu manipulowania miostatyną w celu przeciwdziałania utraty masy mięśniowej oraz masy kostnej m.in. u astronautów. Wyniki badań myszy, które przebywały w kosmosie, zostaną zestawione z wynikami grupy kontrolnej. To pozwoli dostrzec najważniejsze prawidłowości rządzące tym zjawiskiem. Podczas długich misji kosmicznych zdrowie astronautów jest narażone na liczne, negatywne konsekwencje. Chociaż większość z nich ćwiczy każdego dnia, aby uniknąć utraty masy mięśniowej i kostnej, nie zawsze przynosi to pożądane skutki. Dlatego naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań. - Wiedza na temat wpływu mikrograwitacji na mięśnie i kości pomoże nam poprawić zdrowie astronautów - zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi - poinformował badacz Se-Jin Lee w opublikowanym komunikacie prasowym. Naukowcy zaznaczają, że wyniki badań nie ograniczą się wyłącznie do szukania sposobów na poprawę zdrowia astronautów. Uzyskane wnioski pomogą również zrozumieć miostatynę u osób starszych, obłożnie chorych i cierpiących na zanik mięśni w wyniku AIDS, stwardnienia zanikowego bocznego czy raka. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne