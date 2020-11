NASA i SpaceX z udanym startem misji Crew-1. Astronauci w drodze na ISS

Pierwszy taki lot

Załoga spędzi ponad 24h w kosmosie, zanim dotrze do ISS w poniedziałek o około 23:00 czasu wschodniego (we wtorek o ok. 5:00 czasu środkowoeuropejskiego). Po starcie pierwszy stopień rakiety Falcon 9 z powodzeniem wylądował na statku-dronie na Oceanie Atlantyckim. Ta część rakiety ma być ponownie użyta w następnej misji SpaceX, Crew-2.