NASA: doszło do tajemniczego załamania pola magnetycznego. Odkrycia dokonał stażysta

Stażystka NASA dokonał niezwykłego odkrycia, które ujawniło nowy typ zorzy polarnej. Młoda badaczka analizując dane doszedł do wniosku, że doszło do dziwnego załamania pola magnetycznego Ziemi.

- Możesz sobie wyobrazić kogoś, kto uderza w ziemskie pole magnetyczne - powiedziała Briggs. Można to zobrazować też tak, jakby na trampolinę spadła kula do kręgli. Stażystka NASA zwraca uwagę, że zjawisko miało ogromną moc i prędkość. Dla porównania pokonanie 25 tys. km odrzutowcem zajęłoby ok. 27 godzin.

Po raz pierwszy naukowcy zobaczyli zorzę związaną z tego rodzaju załamaniem pola magnetycznego, ale wciąż nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle doszło do takiego załamania się magnetosfery. Badacze przyznali, że zorza ta była zupełnie czymś innym niż to, co zwykle obserwujemy, kiedy burza słoneczna dociera do naszej planety.