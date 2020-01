NASA: Australia płonie, ale skutki odczuje cały świat. Te zdjęcia to potwierdzają [Wideo]

Satelity NASA analizują dym i chmury będące następstwem pożarów w Australii. Naukowcy podejrzewają, że konsekwencje tej klęski odczujemy na całym świecie.

Pożary w Australii powodują nie tylko lokalne zniszczenia. Niespotykane wcześniej warunki, w tym palące ciepło w połączeniu z historyczną suchością, doprowadziły do powstania niezwykle dużej liczby zdarzeń pirokumulonimbusowych (pyrCbs).

PyroCbs to zasadniczo burze z piorunami, jednak ich powstawanie ma związek z szalejącym ogniem w Australii. Powstają w wyniku unoszenia się popiołu, dymu i płonącego materiału przez gorące powietrze. Gdy te materiały się ochładzają, powstają chmury, które zachowują się jak tradycyjne burze z piorunami, ale bez towarzyszących opadów.

Te specyficzne burze doprowadzają do powstania kolejnych pożarów, ale jednocześnie PyroCbs przenoszą dym i popiół na wysokość ok. 16 km, do stratosfery. Będąc w stratosferze, dym może przemieszczać się tysiące kilometrów od swojego źródła, wpływając na warunki atmosferyczne na całym świecie.