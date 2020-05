Nanodron Black Hornet Nano. Prezydent ujawnił sprzęt jednostek specjalnych

Z tej okazji, poza spotkaniem z żołnierzami , zorganizowano również prezentację używanego przez nich sprzętu. Wśród udostępnionych zdjęć, dokumentujących to wydarzenie, uwagę zwracają te, na których widać uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Agatu. Na jednym z nich można zobaczyć prezydenta trzymającego w dłoni coś, co wygląda jak niewielka zabawka dla dzieci.

Miniaturowy śmigłowiec to - supernowoczesny nanodron, przeznaczony m.in. właśnie dla jednostek specjalnych . Jego zadaniem jest zwiększanie tzw. świadomości sytuacyjnej żołnierzy. W praktyce oznacza to, że nanodron jest da nich dodatkową para oczu, pozwalającą niepostrzeżenie zajrzeć do miejsc nieosiągalnych dla człowieka.

Black Hornet Nano to efekt rozpoczętego w 2008 roku programu budowy niezwykle małego drona o dużych możliwościach. Początkowo rozwijała go norweska firma Prox Dynamics, a po jej przejęciu, od 2016 roku - FLIR Systems. Jego pierwsza wersja została zaprezentowana światu w 2012 roku, a stałe prace rozwojowe sprawiły, że obecnie oferowana jest trzecia wersja tego urządzenia, używana także przez polskich żołnierzy.

Black Hornet Nano został opracowany jako system indywidualny – obsługiwany przez jednego żołnierza. W związku z tym jego twórcy opracowali uproszczony model sterowania, dzięki czemu szkolenie operatora drona trwa zaledwie dni. Co istotne, nanodron może działać również bez dostępu do sygnału GPS , a wykonywanie specyficznych zadań ułatwia m.in. Vision Base Navigation – narzędzie wspomagające loty w zamkniętych pomieszczeniach.

Cały system – razem z konsolą operatora – waży zaledwie kilogram. Szacuje się, że do odbiorców na całym świecie, w tym również do polskich żołnierzy, trafiło do tej pory od 6 do 8 tysięcy Black Hornetów.