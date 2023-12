Namierzono szpiega. Słynny U-2 wystartował z polskiego lotniska

Lockheed U-2 to amerykański wysokościowy odrzutowiec rozpoznawczy. Od dekad jest wykorzystywany jako narzędzie szpiegowskie, a odpowiednim dla niego miejscem w przestrzeni powietrznej jest poziom stratosfery. Tymczasem namierzono go nad Polską.

Pojawił się on w okolicach Powidza, gdzie funkcjonuje 33. Baza Lotnictwa Transportowego. Jest to najnowocześniejsze lotnisko wojskowe w Polsce, a Lockheed U-2 właśnie w tym miejscu mógł liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne i odpowiednie warunki do startu i lądowania.