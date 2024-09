Największy system ochrony przeciwpowodziowej na świecie. Jest imponujący

Holandia cechuje się wyjątkowym ukształtowaniem terenu. Niemal jedna czwarta terytorium tego kraju leży na terenie depresji, czyli poniżej poziomu morza . Wszelkiego rodzaju pomysły na niedopuszczanie do powodzi i łagodzenie ich skutków były i są tutaj szczególnie pożądane, a Plan Delta to przejaw wyjątkowo zaawansowanego i rozbudowanego systemu.

Maeslantkering to ruchoma zapora oddana do użytku w 1997 r. Uznaje się, że to właśnie wraz z zakończeniem prac nad nią dobiegła końca budowa systemu Plan Delta. Maeslantkering znajduje się na kanale Nieuwe Waterweg w gminie Rotterdam.

Na tę imponującą zaporę składają się dwie, wysokie na ok. 22 m, ruchome stalowe bariery. Każda z nich cechuje się długością 237 m. Maeslantkering działa w pełni automatycznie. W momencie gdy woda w okolicy zaczyna się podnosić do poziomu określonego jako niebezpieczny czujniki powodują składanie się ramion.

Oosterscheldekering to z kolei bariera przeciwsztormowa położona na południowym zachodzie Holandii. Wybudowano ją w latach 1976-1986. To największy obiekt wchodzący w skład systemu Plan Delta, ma aż 9 km długości. Składa się z kilu segmentów oddzielanych przez betonowe filary i zawierających trzy ruchome zasuwy. Od momentu oddania do użytku Oosterscheldekering zasuwy były zamykane 27 razy (nie licząc zamknięć próbnych). Również ten proces odbywa się automatycznie po podniesieniu się wody do określonego poziomu, trwa ok. 75 minut. Jednocześnie Oosterscheldekering pełni też funkcję połączenia drogowego pomiędzy wyspami Schouwen-Duiveland i Noord-Beveland.