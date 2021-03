Największy kawałek kosmicznych śmieci z ISS. Może orbitować nawet 4 lata

Astronauci ISS otrzymali od NASA rozkaz uwolnienia 2,9-tonowej palety ładunkowej, która została zapełniona starymi bateriami. To największy obiekt, jaki kiedykolwiek został wyrzucony z orbity. Zdaniem ekspertów kosmiczne śmieci mogą na niej krążyć nawet do 4 lat, zanim ponownie wejdą do atmosfery.

Astronauci ISS odłączyli ogromną paletę ładunkową Źródło: Pixabay