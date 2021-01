Naukowcy stworzyli sterowany smartfonem implant mózgowy. Można go bezprzewodowo ładować

Naukowcy z The Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) opracowali mały implant mózgowy, który można bezprzewodowo ładować. Dzięki temu naukowcy są w stanie kontrolować obwody mózgowe przez długi czas bez konieczności wymiany baterii.

Share

Implant, który można bezprzewodowo naładować (fot. KAIST)