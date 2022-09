Najstarszy ssak na Ziemi. Naukowcy dokonali prehistorycznego odkrycia

Brasilodon quadrangularis był małym stworzeniem przypominającym ryjówkę, mierzył około 20 cm długości i mógł przemykać pod stopami pierwszych dinozaurów w późnym triasie, czyli 225 milionów lat temu. Należy do grupy zwierząt zwanych cynodontami i choć od dawna uważa się, że jest bardzo bliskim krewnym ssaków, nie należy do kladu ssakokształtnych, który obejmuje wszystkie znane ssaki, zarówno żyjące, jak i wymarłe.

W ramach nowych badań międzynarodowy zespół naukowców wstrząsnął drzewem genealogicznym, proponując, by brasilodon został uznany za najwcześniejszego znanego ssaka. Wynika to z jednej bardzo specyficznej cechy, nowo zidentyfikowanej w szczątkach zwierzęcia, która jest unikalna dla ssaków. Odkrycia dokonali brazylijscy i brytyjscy naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, King's College London oraz Uniwersytetu Federalnego Rio Grande do Sul w Porto Alegre. Badanie zostało opublikowane w Journal of Anatomy .

Naukowcy badający brasilodona opierali się na wskazówkach dostarczanych przez skamieliny twardych tkanek, takich jak kości i zęby . Wynika to z faktu, że gruczoły ssaków, które produkują mleko, nie zachowały się w żadnej ze znalezionych do tej pory skamieniałości .

Czyni to brasilodona najstarszym kręgowcem, który posiadał ten rodzaj uzębienia, a tym samym najwcześniejszym znanym ssakiem. Do tej pory to morganukodont był uważany za pierwszego ssaka, a jego zęby wskazywały, że pochodzi on sprzed około 205 milionów lat. Morganucodon miał małe ciało przypominające myszoskoczka i długą twarz podobną do tych, które mają ryjówki. Brasilodon wyprzedza obecnie uznawanego rekordzistę, o około 20 milionów lat. Badacze nie twierdzą jednak, że sprawa jest zamknięta, są natomiast otwarci na naukowe argumenty.