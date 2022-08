Myśleli, że wymarły. Naukowcy zbadali żywe skamieniałości

Latimerie wyodrębniły się we wczesnym triasie, ok. 240-220 mln lat temu. Do dzisiaj przetrwały niemal bez zmian, przez co są określanie mianem żywych skamieniałości. Po raz pierwszy odkryto je w 1938 r., co zaskoczyło naukowców, którzy myśleli, że latimerie wymarły ok. 60 mln lat temu. Okazało się, że wciąż zamieszkują dno oceanów, a ich populacja jest dość niewielka. Do dziś udało się wyłowić jedynie kilkadziesiąt okazów. Są zagrożone wyginięciem, a ich ochronę utrudnia to, że żyją nawet sto lat, a cykl rozrodczy trwa aż kilkadziesiąt miesięcy.