Nowy olbrzymi równonóg odkryty. Jest większy niż można się spodziewać

Naukowcy z Tajwanu, Japonii i Australii połączyli siły badawcze po to, by dokładnie opisać nowoodkrytego równonoga, odnalezionego na dnie oceanu w Zatoce Meksykańskiej. Należy on do rodziny Bathynomus, która składa się obecnie z 20 przedstawicieli. Te zwierzęta żyją w oceanach na głębokości od 170 do 2140 metrów.