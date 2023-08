Najmniejsze małpy świata. Przyszły na świat w Chorzowie

Najmniejsze małpy świata urodziły się w chorzowskim Zoo w Parku Śląskim, donosi PAP. Małpie bliźnięta to pigmejki karłowate należące do gatunku zagrożonego wyginięciem. Na razie nie wiadomo, jakiej płci są zwierzęta. Po urodzeniu pigmejki mają wielkość ludzkiego kciuka. Kiedy dorosną, mogą osiągnąć wagę do 124 g i mierzyć 13-16 cm.