Zmiany klimatu. Naukowcy ostrzegają: Te gatunki mogą wkrótce wyginąć

Szóste masowe wymieranie jest zdecydowanie prawdopodobne. Jeśli gatunki nie wyginą nawet globalnie, to jest prawdopodobne, że te, które nie będą w stanie przystosować się do naszego szybko zmieniającego się świata, zmniejszą swój zasięg występowania (…) i wyginą funkcjonalnie – twierdzi cytowany przez Live Science Nic Rawlence, dyrektor Otago Paleogenetics Laboratory i starszy wykładowca na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii.

Analizy naukowców nie napawają optymizmem. Niektórzy eksperci twierdzą, że do 2050 r. może wyginąć nawet 40 proc. gatunków zwierząt oraz ok. 30 proc. roślin. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ocenia natomiast, że fauna i flora może zmniejszyć się od 20 do 30 proc., jeśli średnie globalne temperatury osiągną przewidywany poziom do 2100 r.