Najgorsze scenariusze dotyczące zmian klimatu mogą być zbyt optymistyczne. Nowe modele

Wrażliwość klimatyczna

W porównaniu z ostatnim raportem z 2014 r., jedna czwarta modeli wykazuje gwałtowne przesunięcie z 3 stopni Celsjusza do 5 w tzw. wrażliwości na zmiany klimatu, czyli przewidywanej zmianie średniej temperatury na powierzchni Ziemi przy dwukrotnej zmianie koncentracji dwutlenku węgla.

Naukowcy zmartwieni

Jak donosi The Guardian, zaszokowało to wielu doświadczonych naukowców, ponieważ założenia dotyczące wrażliwości na klimat pozostały stosunkowo niezmienione od lat 80.

– Przez 40 lat uważaliśmy, że wrażliwość na klimat wynosi 3 stopnie. Teraz dzięki dużym modelom klimatycznym tworzonym na najlepszych superkomputerach, zaczynamy dostrzegać, że może być gorzej, niż myśleliśmy – powiedział Johan Rockström, dyrektor Potsdam Institute for Climate Impact Research.

1,5 stopnia może być nieosiągalne

Według naukowca wrażliwość klimatyczna w okolicach 5 stopni ograniczyłaby możliwości działania człowieka w celu ograniczenia najgorszych skutków globalnego ocieplenia. Jak mówi, "nie mielibyśmy co liczyć na zatrzymanie globalnej średniej temperatury na poziomie wzrostu 1,5 stopnia w stosunku do czasów przed rewolucją przemysłową. Maksymalnym celem do osiągnięcia byłby dwustopniowy wzrost.