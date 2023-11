Główną cechą charakteryzującą okręty tej klasy w służbie Wielkiej Brytanii jest zdolność do przenoszenia 16 pocisków balistycznych UGM-133 Trident II D-5 o zasięgu operacyjnym do 11 tys. km . Dodatkowym elementem uzbrojenia są cztery wyrzutnie torpedowe z pociskami typu Spearfish.

Podkreślić należy, że to właśnie na okrętach typu Vanguard znajdują się rządowe listy z instrukcjami postępowania na wypadek ataku jądrowego. Listy ostateczne (Letters of last resort) to cztery listy umieszczone na każdym z czterech okrętów należących do armii.