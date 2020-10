Nagroda Nobla 2020 w dziedzinie fizyki za badania nad czarnymi dziurami

W tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana trzem laureatom. Roger Penrose został nagrodzony za to, że swoimi badaniami "wykazał, w jaki sposób teoria względności doprowadziła do powstania czarnych dziur". Z kolei Reinhard Genzel i Andrea Ghe otrzymali nagrodę za odkrycie, "że niewidzialny i niezwykle silny obiekt rządzi orbitami gwiazd w centrum naszej galaktyki".

Nobel za odkrycia związane z czarnymi dziurami

- Mam nadzieję, że uda mi się zainspirować inne młode kobiety do pracy w tej dziedzinie. Jest to dziedzina, która daje tak wiele przyjemności, a jeśli pasjonujesz się nauką, jest tak wiele do zrobienia – powiedziała Ghe.