Nagle pojawił się na niebie. Tajemnicza broń Chin

Chiny nieustannie rozbudowują swój arsenał. Tylko w ostatnich miesiącach do sieci trafiały zdjęcia m.in. nowoczesnego chińskiego śmigłowca szturmowego Z-21 , który jest uznawany za odpowiednika amerykańskiego AH-64 Apache. Wedle doniesień analityków związanych z branżą militarną, Pekin rozwija też nowoczesny bombowiec strategiczny H-20 , który ma być trudny do wykrycia.

W gąszczu kolejnych rozwijanych projektów pojawia się kolejny tajemniczy obiekt. Został on zarejestrowany na nagraniu, które pojawiło się na chińskiej platformie społecznościowej Weibo. Widać na nim latający obiekt o charakterystycznym kształcie w układzie latającego skrzydła, który w zasadzie jest trudny do zidentyfikowania z uwagi na brak podobieństwa do różnego rodzaju samolotów i dronów wykorzystywanych obecnie w Chinach.