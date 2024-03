Pierwsze takie zdjęcie. Biorą przykład z USA

To pierwszy raz, kiedy w domenie publicznej pojawia się zdjęcie śmigłowca bojowego Z-21 (znanego wcześniej pod nazwą Z-XX). Jednocześnie są to dowody potwierdzające trwające prace Chińczyków nad ulepszonym względem Z-20 śmigłowcem bojowym.

"Widać ślady inspiracji amerykańskim AH-64 Apache w elementach konstrukcyjnych Z-21" – czytamy na portalu Defense Express, który dokładniej przygląda się chińskiej maszynie. Generalnie rzecz ujmując wspomniany Z-21 to wciąż tajemnicza broń, na temat której wiadomo niewiele . Poza tym, że pierwszy lot eksperymentalnego Z-21 odbył się w styczniu 2024 r., śmigłowiec nadal nie ma zainstalowanego uzbrojenia. Nie można więc ze 100-procentową pewnością określić, jaką (i w jakiej ilości) broń będzie przenosić. Zamiast tego na jego kadłubie zamontowano szereg urządzeń pomiarowych.

Warto podkreślić, że choć Z-21 ma być odpowiednikiem Apache (podobieństwa m.in. w miejscu owiewek kabiny i obrotowy karabin na dole maszyny), śmigłowiec jest rozwinięciem starszego Z-20, który zaś jest klonem amerykańskiego Black Hawka . Na temat skomplikowanej konstrukcji wiadomo dziś na pewno, że prototyp Chińczyków cechuje się popularnym rozwiązaniem, które ma na celu zmniejszenie widoczności konstrukcji w podczerwieni . Wynika to z faktu, iż wydechy silników Z-21 zostały skierowane ku górze.

Zgodnie z przyjętymi przez Chiny planami Z-21 ma być dużą platformą zdolną przenoszenia licznego uzbrojenia – wynika to m.in. z rozmiarów nowej broni – zbliżonej do wspomnianego amerykańskiego Apache lub rosyjskiego Mi-28 .

Nie jest jasne, jaki zespół napędowy będzie wykorzystywać Z-21 w seryjnej produkcji. Portal The War Zone, powołując się na nieoficjalne ustalenia, zwraca natomiast uwagę, że najprawdopodobniej będą to silniki pochodzące z mniejszych Z-20. Nieoficjalne źródła mówią też, że nowa maszyna będąca odpowiednikiem Apache ma wejść do służby najpóźniej za trzy lata.