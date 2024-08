Nad Polską zaroiło się od myśliwców. Część maszyny przyleciała zza oceanu

W ćwiczeniach, które mają trwać do 7 sierpnia, biorą udział lotnicy z dwóch jednostek. Pierwsza z nich to 32. Baza Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Łasku, a druga to 138. Skrzydło Myśliwskie USAF, które jest częścią Gwardii Narodowej stanu Oklahoma.