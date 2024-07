Kolejne amerykańskie F‑16 w Polsce. Mają konkretne zadanie

Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyleciały amerykańskie myśliwce F-16 Fighting Falcon należące do 138. Skrzydła Myśliwskiego Lotniczej Gwardii Narodowej stanu Oklahoma. Amerykanie pozostaną w Polsce kilka tygodni. W tym czasie amerykańscy piloci będą się szkolili razem z polskimi partnerami.

Dyslokowanie do bazy w Łasku amerykańskich myśliwców odbywa się w ramach rotacyjnej obecności wydzielonych oddziałów lotniczych (Aviation Detachment Rotation) trwającej od 2013 roku. W ramach kolejnych zmian amerykańskie myśliwce, ale też samoloty transportowe, przebazowują się czasowo do Polski na ćwiczenia. Z jednej strony jest to okazja do zwiększenia interoperacyjności pomiędzy siłami powietrznymi obu stron, ale z drugiej strony jest to również podtrzymywanie zdolności do szybkiego przerzucenia większego komponentu amerykańskich sił powietrznych na wypadek wystąpienia kryzysu.

Amerykańskie myśliwce na płycie postojowej w bazie w Łasku © USAF

W ADR zwykle brały udział samoloty z amerykańskich eskadr stacjonujących w Europie. Tym razem jest inaczej i do Łasku przyleciały F-16 z Oklahomy – stanu położonego w samym środku USA. Tym samym dla Amerykanów jest to okazja nie tylko do wspólnych manewrów z Polakami, ale również do przećwiczenia przebazowania się przez pół kontynentu i Atlantyk, co jest trudną operacją logistyczną wymagającą zabezpieczenia przez kilka latających cystern.

Ciekawostką jest na przykład to, że w czasie przelotu nad oceanem myśliwce tankują na zmianę niemal przez cały czas. Chodzi o to aby w wypadku awarii czy pogorszenia pogody wszystkie samoloty miały jak najwięcej paliwa by dolecieć na najbliższe lotnisko zapasowe, które może być oddalone o setki kilometrów.

Takie przebazowanie do Polski to duża sprawa także dla amerykańskich pilotów, którzy służąc w Gwardii Narodowej, nieczęsto mają okazję odwiedzać inne kraje w ramach swojej służby. Operowanie z wysuniętej bazy jak Łask stanowi dla nich znaczącą odmianę od codziennej służby . Takie ćwiczenia są dla nich okazją do przećwiczenia swoich umiejętności i podkreślają ścisłe związki USA z ich europejskimi sojusznikami.

138. Skrzydło Myśliwskie ma w uzbrojeniu myśliwce wielozadaniowe F-16C/D Block 42. Jest to wersja starsza w porównaniu do polskich F-16C/D Block 52. Wersja Block 42 została wprowadzona pod koniec lat 80-tych XX wieku i stanowiła istotne ulepszenie w stosunku do wcześniejszych wariantów. Głównym celem modernizacji było zwiększenie zdolności bojowych oraz poprawa systemów nawigacyjnych i uzbrojenia poprzez integrację z zasobnikami celowniczo-nawigacyjnymi LANTIRN skokowo zwiększającymi zdolność do operowania w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych.

W godle amerykańskiej eskadry znajdziemy Indianina w pióropuszu © USAF

Z tego powodu samoloty tej wersji są często nazywane Night Falcon. Była to też pierwsza wersja F-16 z odbiornikiem GPS, wyrzutnią flar ALE-47 i nowym cyfrowym układem sterowania. W tej wersji powiększono również podwozie, co zwiększyło prześwit pod kadłubem ułatwiając instalację wspomnianych zasobników. Samoloty są napędzane silnikiem F100-PW-220.

System LANTIRN składa się z dwóch zasobników: nawigacyjnego AAQ-13 i celowniczego AAQ-14. Ten pierwszy jest podwieszany po lewej stronie wlotu powietrza do silnika, a drugi po prawej. AAQ-13 jest wyposażony w radar do śledzenia rzeźby terenu, i umożliwia automatyczny lot na małej wysokości zgodnie z ukształtowaniem terenu, oraz kamerę termowizyjną FLIR.

Zasobnik celowniczy również ma kamerę FLIR, a do tego laserowy wskaźnik celu. Dzięki takiemu wyposażeniu wachlarz uzbrojenia dostępny dla F-16 powiększył się o bomby naprowadzane laserowo GBU-10, GBU-12 i GBU-24 oraz bomby szybujące GBU-15. Samolot przystosowano również do przenoszenia pocisków antyradiolokacyjnych AGM-88 HARM.

Polski F-16D Block 52 © Licencjodawca