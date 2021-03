Na Ziemi zabraknie tlenu. Naukowcy wiedzą, kiedy nastąpi koniec

Kazumi Ozaki i Christopher Reinhard uważają, że za około miliard lat Słońce stanie się o wiele gorętsze niż obecnie. To z kolei prowadzi do większej emisji energii w kierunku Ziemi, która powoli będzie tracić dwutlenek węgla z atmosfery. Spalona zostanie też warstwa ozonowa.

Spadek poziomu dwutlenku węgla zaszkodzi przede wszystkim roślinom, które bez niego nie będą w stanie wytwarzać tlenu. Z symulacji wynika, że po ok. 10 tys. lat takiego procesu, poziom CO2 będzie tak niski, że wszystkie rośliny wymrą. Brak głównych producentów tlenu na Ziemi może prowadzić do wyginięcia wszystkich organizmów, które potrzebują go do życia.