Czegoś takiego nie widziano od lat. Na Słońcu doszło do potężnego rozbłysku

Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje, do których dochodzi na Słońcu, pojawiające się, gdy energia zmagazynowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych - zazwyczaj nad plamami słonecznymi - zostaje nagle uwolniona. Wyróżnia się kilka kategorii rozbłysków słonecznych. Są to rozbłyski klasy X (najsilniejsze), M, C, B oraz A (są one najsłabsze i występują najczęściej). Dodatkowo w obrębie każdej z wymienionych kategorii stosuje się dodatkową skalę od 1 do 9, aby jeszcze dokładniej określić siłę danego rozbłysku słonecznego. Im większa liczba, tym silniejszy rozbłysk w obrębie danej kategorii.