Na niebie pojawi się Superksiężyc. To zjawisko, które trzeba zobaczyć

Sierpniowa pełnia to również superpełnia, co tak naprawdę oznacza, że Księżyc znajduje się w perygeum, czyli w najbliższym punkcie swojej orbity względem Ziemi. Właśnie wtedy Srebrny Glob wydaje się większy i jaśniejszy niż zwykle. Jest to więc idealny moment do jego obserwowania. Kiedy najlepiej to zrobić?