Na Marsie coś się dzieje. Zdjęcie ESA nie pozostawia złudzeń

Europejska Agencja Kosmiczna wyjaśnia, że uwiecznione na zdjęciu formacje są efektem połączenia rzadkiej atmosfery, która występuje na Marsie, spotykanych tutaj silnych wiatrów oraz dużej ilości pyłu. ESA uważa też, że przypominają one tzw. "chaotyczne tereny", czyli obszary z licznymi pagórkami, grzbietami, pęknięciami i równinami. Są one ze sobą splecione i pomieszane, przez co posiadają "chaotyczny" wygląd. Na Marsie zidentyfikowano do tej pory 30 takich terenów, ale obszar przedstawiony na zdjęciu nie jest zaliczany do tej grupy.