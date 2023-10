Na Antarktydzie padł ponury rekord. Tego lodu już nie będzie

Według raportu NASA i NSIDC (Narodowego Centrum Danych o Śniegu i Lodzie) 10 września lód morski na Antarktydzie osiągnął najniższy maksymalny poziom w historii. To niepokojąca informacja jest niczym ogłoszenie pożaru dla planety Ziemia.

W Europie wrzesień to przyjemny koniec lata, ale na Antarktydzie trwa sroga zima. W tym czasie nie jest to rejon przyjazny obecności człowieka, ale bardzo potrzebny. Niskie temperatury i mrok pozwalają rozwijać się pokrywie lodowej, a lód morski osiąga wtedy swój maksymalny zasięg. W tym roku nie było inaczej, ale z fatalnym skutkiem.

"To rekordowo niski poziom lodu morskiego na Antarktydzie. Wzrost lodu morskiego wydaje się niski na prawie całym kontynencie"

Lód morski wokół Antarktydy osiągnął 10 września zasięg16,96 miliona kilometrów kwadratowych. To o 1,03 miliona kilometrów kwadratowych mniej od rekordu z 1986 roku. Obszar, którego zabrakło jest ponad trzy razy większy niż powierzchnia Polski.

Według naukowców to tragiczna sytuacja dla ekosystemu Antarktydy, ale także dla całej Ziemi. Zasięg lodu morskiego w rejonach polarnych jest niezwykle istotny dla temperatury globalnego systemu oceanicznego. Udział pokrywy lodowej powinien wynosić co najmniej 15%, a w tym roku może być to wykluczone.