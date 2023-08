Ubywa lodu morskiego. Dla tych zwierząt kończy się to tragicznie

Dla pingwinów jest to niezwykle istotny czas, ponieważ właśnie wtedy ich samice składają jaja. Dzieje się to zwykle w maju i czerwcu. Pisklęta wykluwają się około 65 dni później. Jednakże aż do grudnia lub nawet stycznia nie są jeszcze w stanie wykształcić odpowiednich, wodoodpornych piór, aby myśleć o opuszczeniu gniazda. Są zatem w tym czasie szczególnie narażone na niekorzystne warunki panujące w ich bezpośrednim otoczeniu. A o ile pod względem ilości lodu sezon godowy zaczął się w 2022 r. normalnie, o tyle później było już tylko gorzej: lód oderwał się od lądu wcześniej, niż zwykle, a jego pokrywa skurczyła się do rekordowo niskich poziomów odnotowanych w roku 2021.